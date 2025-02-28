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Haberler Denizli Mermer işçilerini taşıyan işçi servisi tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Mermer işçilerini taşıyan işçi servisi tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde mermer işçilerini taşıyan işçi servisinin kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Mermer işçilerini taşıyan işçi servisi tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Denizli OSB'den gece işçileri evlerine dağıtmak için yola çıkan Yaşar Gökgöz idaresindeki servis, bazı işçileri evine bıraktıktan sonra, Bozkurt ilçesine doğru yola çıktı. Şoför Yaşar Gökgöz'ün uyuklaması nedeniyle kontrolden çıkan minibüs savrularak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Mermer işçilerini taşıyan işçi servisi tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Aracın altında kalan ve Avdan Mahallesi'nde oturan 52 yaşındaki işçi Ahmet Yüksel'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile ölen Ahmet Yüksel'in eşi Sema Yüksel (50), Murat Karataş ve annesi Cennet Karataş ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Mermer işçilerini taşıyan işçi servisi tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

Hastanelere sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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