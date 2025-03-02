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Denizli’nin Nazlı yası

Denizli’de iki gündür aranan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’den gelen acı haber hem aileyi hem de mahalleyi yasa boğdu. Cansız bedeni ağaç dallarına takılı olarak bulunan minik Nazlı’nın naaşında herhangi bir darp ve kesici alet izi bulunamadı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli’nin Nazlı yası

Denizli'de evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber geldi. Tüm ekiplerin ve mahalle halkının seferber olduğu iki günlük aramada minik Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde kaybolan Nazlı Ş'nin (4) bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri Damlar mevkisinde, Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında çalışma yürüttü.

Denizli’nin Nazlı yası

EVİNDEN 5 KM UZAKTA

Nazlı Ş'nin cansız bedeni, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından ağaç dallarına takılı halde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan naaşta yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Nazlı Ş'nin naaşı, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına gönderilecek.

Denizli’nin Nazlı yası

ÖNCE TERLİKLERİ BULUNDU...

İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'in kamera kayıtlarında tren rayları üzerinde koşarak gittiği görülmüştü. Tren yolunun devam ettiği köprüye girmesinin ardından kameraların açısından çıkarak gözden kaybolan Nazlı'nın dereye gitmiş olabileceği anlaşılınca arama çalışmaları dere ve çevresine yoğunlaştırıldı. Dere kenarında önce terlikleri bulunan minik Nazlı'nın hayatını kaybettiği haberi mahalleyi yasa boğdu.

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