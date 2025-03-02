Denizli’nin Nazlı yası

Denizli'de evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber geldi. Tüm ekiplerin ve mahalle halkının seferber olduğu iki günlük aramada minik Nazlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde kaybolan Nazlı Ş'nin (4) bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı ekipleri Damlar mevkisinde, Aksu Çayı yatağındaki ağaçların etrafında çalışma yürüttü.

EVİNDEN 5 KM UZAKTA

Nazlı Ş'nin cansız bedeni, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından ağaç dallarına takılı halde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan naaşta yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Nazlı Ş'nin naaşı, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığına gönderilecek.

ÖNCE TERLİKLERİ BULUNDU...

İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan Nazlı Şeşen'in kamera kayıtlarında tren rayları üzerinde koşarak gittiği görülmüştü. Tren yolunun devam ettiği köprüye girmesinin ardından kameraların açısından çıkarak gözden kaybolan Nazlı'nın dereye gitmiş olabileceği anlaşılınca arama çalışmaları dere ve çevresine yoğunlaştırıldı. Dere kenarında önce terlikleri bulunan minik Nazlı'nın hayatını kaybettiği haberi mahalleyi yasa boğdu.