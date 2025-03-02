İhraç iadesiyle kararlı mücadele

Türkiye'nin pestisit ile mücadelesi başarıyla sürüyor. Tarım Bakanlığının TBMM'ye gönderdiği rapora göre, pestisit kalıntısının azaltılmasına yönelik 11 üründe "Kalıntı Eylem Planı" uygulandığı bildirildi. Hatalı pestisit kullandığı tespit edilen üreticilere idari para cezası, hasat geciktirme veya ürün imhası işlemleri uygulandığı belirtilen raporda, "Ülkemize geri dönen ürünlerde alınan her bir bildirim için ayrı ayrı takip ve izlenebilirlik denetimleri gerçekleştirilmektedir. Sorunun ana kaynağının bertaraf edilmesine yönelik olarak kök nedene inilerek gerekli incelemeler hassasiyetle yürütülmektedir. Ülkemizden 200'den fazla ülkeye 2000'den fazla çeşit ürün ihraç edilmektedir. Ülkemizden ihraç edilen ürünler çeşitli sebeplerle geri dönebilmektedir. Özellikle ticari anlaşmazlık nedeni ile geri dönmektedir. İhraç edilen ürün miktarlarına göre geri dönen ürün miktarları çok düşük seviyelerdedir. Herhangi bir nedenle ülkemize geri dönen tüm gıda ve yem ürünleri yüzde 100 analize alınarak resmi kontrole tabi tutulmakta ve analiz sonucunu Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan ürünlerin yurda girişine kesinlikle izin verilmemektedir" denildi. Bu arada pestisitlerin kullanımı, hangi zararlıya karşı, hangi ilacın, hangi dozda kullanılması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı'nın daha kapsayıcı bir sisteme dönüştürülmesi için harekete geçildiği öğrenildi.

YENİ DÜZENLEME GELDİ

Tüm uyarı ve önlemlere rağmen kalıntı yönünden sıkıntı yaşanırsa bu üreticiler ise kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Tarım Bakanlığı'nın bu yöntemle tüccar, ihracatçı ve vatandaşların dikkatine sunulacak şekilde "bu tarlada şu miktarda pestisite rastlanmıştır, ürünler imha edilmiştir, üreticinin adı, tarlanın konumu budur" diye duyuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.