Cansız bedeni derede bulunan minik Nazlı’dan geriye bu görüntüler kaldı

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde önceki gün anneannesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, oyun oynamak için evin önüne çıktı. Bir süre sonra Nazlı'dan haber alamayan yakınları ilk olarak kendileri çevrede minik Nazlı'yı arama çalışması başlattı. Nazlı'ya dair herhangi bir iz bulamayan aile üyeleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde minik Nazlı'nın son görüntülerine ulaşıldı. Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demiryolu raylarının üzerinden Aksu deresi üzerinde kurulu köprüye gittiği görüldü.