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Haberler Denizli Darbettiği babasını kafasına taşla vurarak öldürdü

Darbettiği babasını kafasına taşla vurarak öldürdü

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen olayda babasıyla tartışan Efrahim G. elini kana buladı. Babasını sopayla darbedip kafasına taşla vuran katil evlat, hastaneye giderek doktorlara babasını öldürdüğünü söyledi.

AA

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Darbettiği babasını kafasına taşla vurarak öldürdü

Denizli'nin Çal ilçesinde Aşağıseyit Mahallesi'nde ikamet eden Efrahim G. (39) ile babası Halil G. (62) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Efrahim G, babasını sopayla darbedip başına taşla vurdu. Olayın ardından Çal Devlet Hastanesi'ne giden zanlı, doktorlara babasını öldürdüğünü söyledi.

Darbettiği babasını kafasına taşla vurarak öldürdü

İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ekipleri, evde Halil G'nin cansız bedenini buldu. Halil G'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde babasının maddi durumu iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdü. Ailenin hayvancılıkla uğraştığı, anne ve bir çocuğun olay esnasında evde olmadıkları öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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