Evlat değil katil! Önce sopayla dövdü sonra başını taşla ezdi

Denizli'nin Çal ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Efrahim Göksu (29), kendisini tedavi ettirmediğini öne sürdüğü babası Halil Göksu'yu (62), sopayla dövüp, başını taşla ezerek öldürdü. Olay önceki gün saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Efrahim Göksu, kendisini tedavi ettirmediği gerekçesiyle evde babası Halil Göksu ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Mahallede çobanlık yapan Efrahim Göksu, babasına sopayla dövüp başını taşla ezerek öldürdü. Olayın ardından Göksu, kanlı kıyafetleriyle Çal Devlet Hastanesi'ne giderek babasını öldürdüğünü söyledi. Ekipler evde Halil Göksu'nun cesediyle karşılaştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Efrahim Göksu, ilk ifadesinde, babasının maddi durumunun iyi olmasına rağmen kendisini tedavi ettirmediği, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. Efrahim Göksu'nun jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.