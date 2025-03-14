Denizli’de cezaevinden izne çıktı Antalya’da ölü bulundu!

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2859. Sokaktaki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisinde boş arazi içerisinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu o sırada bölgede devriye gezmekte olan polis ekiplerine bildirdi. Polis ekibinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nermin Küçükzeybek'in (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Olayı haber olarak olay yerine gelen Küçükzeybek'in eşi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kadının yakınlarını sakinleştirmekte güçlük çekti.