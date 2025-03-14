Oğlu katledilen anne: Torunum baba kelimesini bilmiyor

İzlemeye gittiği maç çıkışında bıçaklanarak öldürülen bir çocuk babası Yasin Karaobalı (30) davası sürüyor. Anne Zahide Karaobalı ise, "Oğlum 7 aylık kızına doyamadı. Şu an kızı 1,5 yaşında. Baba kelimesini bilmiyor" diye veryansın etti.Olay, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor-Amedspor maçı çıkışında meydana geldi. Karaobalı ailesi ile stadyumun çıkış kapısında bekleyen Berkay Yıldırım (26) ve arkadaşları arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Aileye saldıran grup, Yasin Karaobalı'yı bıçakla yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Karaobalı, 23 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Berkay Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"OLAYLA İLGİM YOK"

Duruşmada kendisine söz verilen sanık Berkay Yıldırım'ın savunması ise dikkat çekti. Tekstil işçisi olduğunu v belirten sanık, küçük yaşlardan itibaren maçlara gittiğini, maç çıkışlarında kavgalar yaşandığını bildiğini ve kendisini korumak amacıyla o gün özelinde bıçak taşıdığını ifade etti. Yıldırım, "Yasin Karaobalı benim boğazımı sıktı. Ben de elimdeki bıçağı kurtulmak için bir kez salladım. Olayla alakam olmadığı halde tek başıma tutuklandım. Olayı ben başlatmadım, öldüresiye döven arkadaşlarım tutuklanmadı. Adli tıp raporunun doğruluğuna inanmıyorum" dedi. Avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, delil ve bilirkişi raporlarının incelenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.