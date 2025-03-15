Denizli’de şoke eden olay! Kadın kasiyer depoya kilitlediği emekli öğretmene dehşeti yaşattı

"HEM DAYAK YEDİM HEM DE SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM"

Başından geçen talihsiz olay anlatan emekli öğretmen Şevket Kaya, "Marketten mandalina almıştım. Eve gelip baktığımda kuruduğunu, özelliğini kaybettiğini fark ettim. Pazar günü ise sabah 10.00 sıralarında iade etmek için markete geri götürdüm. Benim önceki gün aldığım mandalinaları ucuzluk reyonuna koymuşlar. İade etmek istediğimi söylediğimde kasiyer kız geri alamayacağını söyledi. Market sorumlusu ile görüşmek istedim ama kimse ilgilenmedi. Ben de depo bölümüne gittim. 'Ben buranın müdürüyüm' diyen bir kız üzerime saldırdı. Bana birkaç kez vurdu. Kalp ve tansiyon hastası olduğum için halim kalmadı. Beni yere yatırıp, elimi ısırdı, yüzümü çizdi. Kapıyı üzerime kilitleyip dışarı çıkıp, polis çağırmışlar. Polis geldi, ben suçlu duruma düştüm. Ben cinsel tacizde bulunmuşum, şaşırdım. Ben dayak yiyorum, ellerimi tutmuş ben nasıl taciz edeyim. Hem dayak yedim hem de suçlu duruma düştüm" dedi.