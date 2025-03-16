Denizli’de büyük operasyon! 517 bin 800 kullanımlık bonzai ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi ilçesinde bazı şüphelilerin 'bonzai' olarak bilinen sentetik kannabinoid sattığını belirledi. Ekipler kağıda emdirilen uyuşturucu maddeyi satan kişileri tespit etmek amacıyla takip başlattı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kağıtlara emdirilmiş 517 bin 800 kullanımlık bonzai olarak bilenen sentetik kannabinoid, 15 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonun ele geçirilen miktar olarak son yılların en büyük operasyonu olduğu bildirildi.