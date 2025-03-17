Denizli’de susuzluk alarmı

Denizli'ye su sağlayan Akbaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 23 seviyelerine gerilediği belirtilerek, kent sakinlerine suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunuldu.

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Öte yandan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ) araştırmalarına göre Akbaş Barajı'nın geçen yıl bu dönemde yüzde 43 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 23'e gerilediğini belirtti. Yazılı açıklamaya göre, kent sakinlerine suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulunulurken, aksi halde yaz aylarında kesintilerin yaşanabileceğini ifade edildi. Yağışların yetersiz kalması halinde su kaynaklarının dikkatli yönetilmesi gerekeceği belirtilerek, suyu tasarruflu kullanma çağrısında bulunuldu. DESKİ'nin başta sondaj faaliyetleri olmak üzere yeni su kaynaklarını devreye almak için çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtilen yazıda, valiliğin tarımsal sulamada yüzde 50 su kullanım kısıtlaması çalışması olduğu ve kapalı devre damlama sulama sistemleri dışında sulamaya izin vermeyeceği hatırlatıldı.