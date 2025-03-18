Denizli’de boş kalan araziler üretime kazandırılacak

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi, boş veya nadasa bırakılan ya da atıl durumda bulunan arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasını amaçlanıyor. Proje çerçevesinde, nohut, yağlık ayçiçeği, kuru fasulye, taze fasulye, taze barbunya, susam ve sorgum gibi ürünler için üretim yapmak isteyen çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum desteği sağlanacak.

TAKE Projesinin toplam bütçesi 8,4 milyon TL olup, projelerin yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edileceği belirtildi. Projeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 21 Mart 2025 tarihine kadar İlçe Müdürlükleri'ne başvuruda bulunabilecek. Proje kapsamında, fasulye, barbunya, susam, nohut, yağlık ayçiçeği, sorgum ve sudan otu tohumları destek verilecek.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının hem dünya genelinde hem de ilimizde önemi her geçen gün artmaktadır. İklim değişikliğinin tarım sektöründeki etkileri giderek daha fazla hissedilmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Çınar, tarımsal üretim planlamasına bağlı kalarak, ilçelerimizde uygulanacak olan proje ile bitkisel üretime katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.