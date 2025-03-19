Denizli’nin 4 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 22 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sarayköy, Pamukkale, Babadağ ve Buldan İlçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan incelemelerde 434 kullanımlık sentetik kannobinoid (uç) maddesi, 16 adet uyuşturucu hap, 4 gr esrar maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.