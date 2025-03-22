İtalyan Katolikler Denizli’deki Hac Yolu’nu ziyaret etti

Denizli'nin turistik, kültürel ve tarihi değerlerinin tanıtımı için davet edilen ilk ziyaret gerçekleşti. İtalya'nın farklı bölgelerinden gelen 170 kişilik Katolik din insanı kafilesi, İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve Erken Bizans Dönemi'nde metropollük seviyesinde dini bir merkez kabul edilen Laodikeia Antik Kenti'ndeki Kutsal Haç Kilisesi'ni ve Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan Aziz Filipus'un mezarını ziyaret etti. İlk olarak Aziz Philip'in mezarını ve adına yapılan Martyrion adı verilen kiliseyi görme şansı yakaladı.

EFES'E DE GİDECEKLER

Hac yolu olarak bilinen merdivenleri tırmanıp köprüden geçtikten sonra Aziz Philip'in mezarının olduğu bölgeye ulaşan İtalyan kafile dualar ederek vazifesini yerine getirdi. Sonrasında Laodikeia Antik Kenti'ndeki Kutsal Haç Kilisesi'ni ziyaret eden kafile duygu dolu anlar yaşadı. Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan kafilesinden Lucca Fioratti, "Burada olmak çok heyecan verici ve çok güzel. 170 kişiyiz, gelmemizin amacı da hac farizesi sırasında köklerimizi keşfetmek. İlk hristiyan topluluklarını bulunduğu yerler buralar. O yüzden çok heyecan verici. Buradan Loadikya'ya gideceğiz ve Efes'te gezimizi bitireceğiz" dedi. Gezi hakkında konuşan bir başka kafile üyesi Antonio Lumare ise "İtalya'da bile böyle bütün halde tiyatro bulmak çok zor. Beni çok şaşırttı ve çok mutlu etti" diyerek, Hierapolis Antik Tiyatrosuna olan hayranlığını ifade etti.