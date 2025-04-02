Denizli'de sit alanı üzerine santral yapılıyordu! Tarih katliamı durduruldu

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca, Denizli'nin Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Kargılık Mevkii'nde bulunan 101 ada, 12 nolu parseldeki tarla vasıflı taşınmazın bir bölümü 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenirken, alanın Roma-Bizans dönemine ait bir çiftlik olduğu tespit edildi. Uzmanların incelemesinde, söz konusu taşınmazın üzerinde tarihi bir yerleşim bulunduğu belirlendi.

İNŞAATA İZİN VERİLMEYECEK

Bu gelişmenin ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında değerlendirme yapıldı. Karar çerçevesinde geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları belirlendi. Bölgede herhangi bir inşai veya fiziki müdahaleye izin verilmeyeceği vurgulandı. 2863 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince her ölçekteki plan uygulaması durdurularak sit statüsüne uygun şekilde yeni bir koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiğinin altı çizildi.