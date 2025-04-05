  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli Alkollü çocuk partisinde kan aktı: 2 yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Alkollü çocuk partisinde kan aktı: 2 yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Denizli’de alkollü çocuk partisinde çıkan tartışmada kan aktı. 18 yaşın altındaki çocuklar tekme, tokat ve bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavga iki yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Alkollü çocuk partisinde kan aktı: 2 yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Olay, gece 23.30 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan 18 yaş altı gençler için düzenlenen alkollü partide iki çocuk tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle üzerine 17 yaşındaki çocuk, partiden çıkarak kaçtı. Kaçan çocuğu yakalamak için K.C. (17) ve arkadaşı peşine takıldı.

Alkollü çocuk partisinde kan aktı: 2 yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı

Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde çocuğu yakalayan K.C. ve arkadaşı önce darp edip sonla iki yerinden bıçakla yaraladı. Bıçakla yaralanan çocuk yere yığılırken, K.C. ve arkadaşı olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan K.C., polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Kavgada 2 bıçak darbesi alan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA