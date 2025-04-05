‘Boykot çagrısı üretime zarar vermektedır’

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, boykot çağrılarına yönelik olarak, "Üretimin ve tüketimin aksamasına yol açan her türlü söylem ve davranışlar gelecek hedeflerimizi sekteye uğratmaktadır" dedi. Derya Baltalı, Türkiye genelinde gerçekleştirilen boykotlara ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir. Kişiler fikirlerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptir. Fikir ayrılıkları yaşanabilir. Ancak ülke genelinde başlatılan 'boykot' çağrısı üretimi, ticari hayatı, sanayicilerimizi, esnafımızı olumsuz etkilemekte ve ekonomimize zarar vermektedir. Üretimin ve tüketimin aksamasına yol açan her türlü söylem ve davranışlar gelecek hedeflerimizi sekteye uğratmaktadır.