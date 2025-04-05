İki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. İki sürücünün dikkatsizliği sonucu 2 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 4 kişi yaralandı.

Her iki motosiklette de iki kişinin bulunduğu kazada, motosiklet sürücülerinden birinin yaralı olarak olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevre hastanelere sevk etti. Hastaneye sevk edilen 3 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.