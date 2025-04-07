Denizli’de karşı yönden gelen araç dehşet saçtı

DENİZLİ'DE direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya dönerken kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Buldan ilçesi Bölmekaya Mahallesi Denizli - Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Y.A. , A.A. , İ.T. ve İ.F.T'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra en yakın hastaneye ambulans ile sevk etti. Kaza sonucu iki araç hurdaya dönerken yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.