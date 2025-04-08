AK Parti Milletvekilinden Acıpayam’a yatırım müjdesi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Tin, yeni dönemde hizmete girecek olan 24 derslikli 560 öğrenci kapasiteli Cumhuriyet Fen Lisesinin 110 milyon liraya inşa edildiğini açıkladı.

Tin, "Eğitim, geleceğimizi inşa eden en temel yapı taşıdır. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitim yatırımlarını bir kalkınma ve gelişme hamlesi olarak görüyor, bu alanda en büyük bütçeyi ayırıyoruz. Hedefimiz, hem merkezde hem de tüm ilçelerimizde her evladımıza kaliteli ve nitelikli eğitim imkânı sunmak. Acıpayam'a kazandırdığımız yeni Fen Lisesi de bu anlayışın önemli ve en son eseridir" dedi