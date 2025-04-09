JASAT’ın ev baskınında piyade tüfeği çıktı

DENİZLİ'DE uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinden mavzer olarak anılan piyade tüfeği çıktı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti. O.S.'nin kaldığı ikamette, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 kilo kubar esrar, 1 adet mavzer olarak anılan piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Mavzere ait 13 adet de fişek aramalar sırasında ele geçti.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.