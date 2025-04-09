  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Denizli JASAT’ın ev baskınında piyade tüfeği çıktı

JASAT’ın ev baskınında piyade tüfeği çıktı

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

JASAT’ın ev baskınında piyade tüfeği çıktı
DENİZLİ'DE uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinden mavzer olarak anılan piyade tüfeği çıktı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) şüphelinin kent merkezinde saklandığı adresi tespit etti. O.S.'nin kaldığı ikamette, iş yerinde ve aracında yapılan aramalarda 3 kilo kubar esrar, 1 adet mavzer olarak anılan piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Mavzere ait 13 adet de fişek aramalar sırasında ele geçti.Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA