Savcıyı hedef gösteren şahıs tutuklandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde daha önce kendisi hakkında kamu davası açan kadın Cumhuriyet Savcısının fotoğraf ve ismini kullanarak, "Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayan savcı" şeklinde yalan paylaşım yapan şahıs tutuklandı. Çivril Adliyesinde görev yapan kadın Cumhuriyet Savcısı Arife Saf'ın daha önce hakkında kamu davası açtığı ve yargılamanın halen devam ettiği M.H.G., sosyal medya platformu üzerinden ismini gizleyip, savcının resmi ve ismini kullanarak "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını isteyen savcı" şeklinde yalan paylaşım yaptı. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabı ve URL kaynaklarını inceleyerek şüphelinin adres ve açık ismine ulaştı.

Arife Saf

İFTİRAYI İTİRAF ETTİ

Şüpheli yaşadığı Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesine, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlının alınan ifadesinde Çivril'de yaşadığı önemde sosyal medya platformundaki kişisel sayfasından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Arife Saf'ın kamu davası açtığını ve davadan hüküm giydiği için savcıya husumet beslediğini itiraf ettiği bildirildi. M.H.G., "Kişisel verileri izinsiz yayma" ve "Kamu görevlisini hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.