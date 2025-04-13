Denizli'de feci kaza! Kontrolsüz kavşak can aldı..."Bu kavşakta her hafta kaza var"





Kontrolsüz kavşakta çok sık kaza olduğunu belirten Duacılı Mahallesi Muhtarı Mustafa Göknar, "Bu kavşakta her hafta kaza oluyor. Burada çok insanımızı kaybettik. Bu kavşağa kontrolü geçiş yapılması için defalarca başvuruda bulunduk ama yapılmıyor. Buraya bir çare bulsunlar, çok canımız yandı, artık yanmasın" dedi.

DİĞER