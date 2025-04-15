Denizli'de iki çocuk annesi Hatice Ünlü eski eş tarafından katledilmişti! Stadyum önündeki cinayete taraftardan anlamlı tepki

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Atatürk Stadyumu önünde geçtiğimiz cumartesi günü eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Hatice Ünlü için Denizlispor'un Nefes taraftar grubu pazar günü oynanan Mardinspor 1969 maç öncesinde kadına şiddete bir kez daha hayır diyerek maça gelen kadınlara çiçek dağıttı.

Biz de yaşanan bu elim olaya sessiz kalamadık ve maça gelen tüm kadınlarımıza çiçek dağıtarak başımızın tacı olduklarını göstermek istedik. Denizli ve ülkemizde bir daha böyle olaylar yaşanmaması adına kadına uzanan eller kırılsın diyoruz. Canice katledilen kardeşimizi de Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.