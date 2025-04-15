Denizlispor taraftarlarından alkışlanacak hareket!

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Atatürk Stadyumu önünde geçtiğimiz cumartesi günü eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Hatice Ünlü için Denizlispor'un Nefes taraftar grubu pazar günü oynanan Mardinspor 1969 maç öncesinde kadına şiddete bir kez daha hayır diyerek maça gelen kadınlara çiçek dağıttı.

Yaşanılan olayların bitmesini dileyen ve sessiz kalmamak için maça gelen kadınlara çiçek dağıttıklarını dile getiren taraftar grubu başkanı İbrahim Eskin, "Denizli'mizde, ülkemizde kadına yönelik yapılan bıçaklı, silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor.

Biz de yaşanan bu elim olaya sessiz kalamadık ve maça gelen tüm kadınlarımıza çiçek dağıtarak başımızın tacı olduklarını göstermek istedik. Denizli ve ülkemizde bir daha böyle olaylar yaşanmaması adına kadına uzanan eller kırılsın diyoruz. Canice katledilen kardeşimizi de Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Pamukkale ilçesi Denizli Atatürk Stadyumu önünde geçen cumartesi meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu (42), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Hatice Ünlü'nün (42) yaşadığı eve gitti. Çocuklarının eşyalarını almak için apartmanın önünde bir süre bekleyen Mehmet Köseoğlu, Hatice Ünlü'nün erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan (42) ile birlikte dışarıya çıktığı görünce öfkeye kapıldı.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Çifte yanında bulunan bıçakla saldıran Mehmet Köseoğlu, 2 çocuğunun annesi Hatice Ünlü'nün boğazını bıçakla kestikten sonra Hasan Çalışkan'ı da göğsünden ve boğazından yaraladı. Sokak ortasında kanlar içinde yere yığılan Hatice Ünlü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hasan Çalışkan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan Mehmet Köseoğlu, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Adliyeye sevk edilen Köseoğlu tutuklandı.