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Haberler Denizli Kanlı miras: 2 ölü

Kanlı miras: 2 ölü

Denizli’de miras yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü. Şerif Ali Acar (55), kız kardeşi ve kocasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından kayıplara karışan katil zanlısı ormandaki barakada yakalandı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Kanlı miras: 2 ölü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aile arasında miras yüzünden çıkan tartışmada Şerif Ali Acar (55), kardeşi Süreyya Acar (50) ile eşi Zennur Acar'ı (48) öldürdü. Olay, dün 15.00 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi.

Kanlı miras: 2 ölü

İddiaya göre, Şerif Ali Acar ile kardeşi Süreyya Acar, miras yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Şerif Ali Acar evine giderek pompalı av tüfeğiyle geri döndü. Bu sırada Şerif Ali Acar, otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen acil sağlık ekibi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kanlı miras: 2 ölü

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar'ın yeri, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri zanlıyı ormandaki bir barakada yakalayıp, gözaltına aldı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar çiftinin cenazeleri olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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