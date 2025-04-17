Denizli’de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Sümer Mahallesi 108/5 Sokak'ta E.Ç'ye ait oto gaz sistemleri montajı yapılan iş yerinde 20 AIZ 629 plakalı otomobilin LPG tankının bakımı sırasında parlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tankın bakımını yapan iş yeri çalışanları ve araç sahibinin de olduğu 8 kişi yaralanırken, otomobil yanmaya başladı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.