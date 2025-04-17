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Denizli'de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin LPG tankının bakımı sırasında oluşan parlamada 8 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA

Giriş Tarihi:

Denizli’de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Sümer Mahallesi 108/5 Sokak'ta E.Ç'ye ait oto gaz sistemleri montajı yapılan iş yerinde 20 AIZ 629 plakalı otomobilin LPG tankının bakımı sırasında parlama meydana geldi.

Denizli’de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli’de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Tankın bakımını yapan iş yeri çalışanları ve araç sahibinin de olduğu 8 kişi yaralanırken, otomobil yanmaya başladı.

Denizli’de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Denizli’de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Denizli’de oto gaz servis istasyonunda parlama! 8 kişi yaralandı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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