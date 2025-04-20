Subaşıoğlu’ndan Çavuşoğlu’na sitem: Şovu bırak hizmet et

AK Partili Osman Zolan'dan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devralan CHP'li Bülent Nuri Çavuşoğlu, seçildikten yaklaşık 20 gün sonra belediyenin kiraladığı araçların bir kısmını Delikliçınar Meydanı'nda sergilemişti.

'HODRİ MEYDAN'

Aralarında lüks otomobillerin de yer aldığı 45 kiralık aracı vatandaşlara gösteren Çavuşoğlu, bu araçları firmaya iade edeceklerini ve aylık 1,2 milyon lira tasarruf edeceklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu şatafatın olmadığı bir belediyecilik yapacaklarını ifade etmişti.

Araçların sergilendiği tarihin üzerinden bir yıl geçtikten sonra konu bu kez Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu tarafından gündeme getirildi. Subaşıoğlu, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Bundan tam bir yıl önce Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu meydanda Ak Parti döneminde kiralanan araçları israf var diye sergilemişti. Büyükşehir belediyesi geçen yıla göre çok daha fazla araç kiralamış durumda. Hodri Meydan! Bülent Nuri Çavuşoğlu geçtiğimiz yıldan bugüne kadar kiralamış olduğunuz araçları bu meydanda yüreğiniz yetiyorsa sergileyin. İsrafa son verin, Denizli için doğru belediyecilik yapın."

Bülent Nuri Çavuşoğlu

Gelişmeler sonrası Çavuşoğlu, sessizliğini korurken, konu ile ilgili olarak henüz açıklama yapmadı. Bülent Nuri Çavuşoğlu, 18 Nisan 2024'te 45 adet kiralık aracı belediye önündeki meydanda sergilemişti. Araçları geri göndererek aylık 1.214.962 TL tasarruf sağlayacaklarını, personel ve yakıt maliyeti ile birlikte bunun kat kat fazlası tasarruf yapacaklarını öne süren Çavuşoğlu, "Denizli Büyükşehir Belediyesi artık şatafatın olmadığı, gereksiz harcamanın yapılmadığı bir belediye olacak" demişti.