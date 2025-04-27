Sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı. Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre; mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Sabri Uçar ve eşi Zeliha Uçar'ın yaşadığı eve gelen yakınları, yaşlı çifti baygın halde yatarken buldu. İhbar sonucu adrese gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Gazdan etkilenen eşi Zeliha Uçar ise evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybeden Sabri Uçar'ın cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.