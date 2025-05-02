Minik bebeğe korkunç şiddet! Ellerin kırılsın

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Süleyman Danış (24), birlikte yaşadığı sevgilisi Satı Buse Danabaş (22) ve 2 yaşında ki oğlu Aren Kalemiş'i feci şekilde dövüp hastanelik etti.

Satı Buse Danabaş

Anne ve oğlu hastanede tedavi altına alınırken, dayak sonrası bir gözü kapanan ve sağ kolu kırılan minik A. K. yoğun bakımda tedaviye alındı. Süleyman Danış tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleyman Danış

DEHŞETİ YAŞATTILAR

Olay, dün Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse Danabaş (22), uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen sevgilisi Süleyman Danış (24) ile birlikte yaşamaya başladı. Dün sabah evden çıkan Satı Buse Danabaş komşularından oğlu A.K. ile kendisinin sevgilisi tarafından darbedildiğini söyleyip, yardım istedi. Komşuları Satı Buse Danabaş ile oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede doktorların çocuğun yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini fark etmesi üzerine polise haber verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti. A.K.'yı öldüresiye darbeden Süleyman Danış polis ekipleri tarafından evde uyurken yakalanıp, gözaltına alınarak tutuklandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kapanan sağ gözünden ameliyat olmasına karar verilen bebeğin, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alınacağı bildirildi. Bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta gözünden ameliyat edileceği öğrenildi.

'YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Şiddete maruz kalen bebeğe sahip çıkarak, adli sürece dahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuğumuzun hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir. Tedavi sürecinin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınacaktır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak evladımızın hakkını hukuk önünde arayıp ilgili kişilerin en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.