Caniden yüzsüz savunma: Ağladığı için dövdüm

Denizli Sarayköy'de eşinden bir süre önce boşanan Satı Buse Danabaş (22), uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen sevgilisi Süleyman Danış (24) ile birlikte yaşamaya başladı. Önceki sabah evden çıkan Danabaş komşularından, 2 yaşındaki oğlu Aren K. ile kendisinin sevgilisi tarafından dövüldüğünü söyleyip yardım istedi. Komşuları, Satı Buse Danabaş ile oğlunu hastaneye götürdü. Hastanede çocuğun yüzündeki ve vücudundaki darp izlerini gören doktorlar polise haber verdi. Yoğun bakımdan çıkartılarak servise alınan Aren bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için tedavisine devam edileceği öğrenildi. Bir arkadaşıyla birlikte evinin çatısında uyuşturucu partisi düzenledikten sonra Küçük bebeğin ağlamasına sinirlendiğini söyleyen köpek yetiştiriciliği yapan Süleyman Danış, "Sadece bir kaç defa vurdum ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞ

İlk müdahalesi Sarayköy Devlet Hastanesi'nde yapılan Aren K. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde; çocuğun sağ kolunda kırık olduğu, vücudunun birçok yerinde darp izleri bulunduğu ve göz çevresindeki şiddetli travmalar nedeniyle sağ gözünü kaybetme riski taşıdığı belirlendi. Hastanede tedaviye alınan Aren K.'nin ağladığı sırada hemşirelerin onu teselli etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu ile görüntülendi. Hastanedeki tedavisi süren ve servise alınan 2 yaşındaki bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı, sağ gözünü kurtarmak için ameliyat edileceği öğrenildi.

'YALVARDIM DURMADI'

Anne Satı Buse Danabaş ilk ifadesinde Süleyman Danış'ın " Uyuşturucu kullanıyordu arkadaşıyla çatıda birlikte uyuşturucu alıp içki içtiler arkadaşı evden gittikten sonra beni ve çocuğumu dövmeye başladı yalvardım durmadı gözü dönmüştü şikâyetçiyim" dedi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Anne Danabaş'ın Ankara'da bir kadın sığınma evine gittiği öğrenildi.

İFADESİ KAN DONDURDU

Gözü dönmüş caninin ifadesi kan dondurdu Köpek yetiştiriciliği yapan Süleyman Danış, ilk ifadesinde; Satı Buse Danabaş ile birlikte yaşadığını Aren K.'nin yanlarına gelip ağlamaya başladığını, bu nedenle öfkelenerek 2 yaşındaki bebeğe birkaç kez vurduğunu, amacının dövmek olmadığını, alkollü olduğu için ne yaptığını hatırlamadığını ve çocuğun yansıra annesinin de dövmüş olabileceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Danış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.