Türkiye’nin en genç jokeyi göz kamaştırdı

Denizli'de 800 yıllık gelenek Çal ilçesinde düzenlenen Mırtlak etkinliği ve Rahvan At Yarışları binleri bir araya getirirken, yarışmalarda Türkiye'nin en genç jokeyi 8 yaşındaki Hamza Akkaya izleyenleri büyüledi. Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi, asırlardır süregelen Mırtlak Şenliği'ne bu yıl da büyük bir coşkuyla ev sahipliği yaptı. Keşkek hayrı, Mevlid-i Şerif ve Rahvan At Yarışları gibi etkinliklerle dolu dolu geçen günde, kültürel miras binlerce kişinin katılımıyla bir kez daha hayat buldu. Gerçekleşen şenliklerde, Ahmet Hoca Türbesi yanında 30 kazan keşkek pişirildi ve dualar eşliğinde misafirlere ikram edildi. Etkinliğin en heyecanlı bölümü olan Rahvan At Yarışları, bu yıl bir ilke de sahne oldu. Yarışlara katılan Türkiye'nin en genç jokey 8 yaşındaki Hamza Akkaya, ustalığı ve özgüveniyle hem protokolün hem de izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yarış sonunda yapılan madalya töreninde jokeyin, atıyla birlikte protokolü ve halkı selamlaması alanda büyük alkış aldı. Bu anlamlı selam, şenliğe damga vuran anlardan biri oldu. Her kategoride dereceye giren at sahiplerine madalyaları takdim edildi. Sahipleriyle birlikte madalya alan atlar, alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı.