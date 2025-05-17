Denizlili esnaftan evlenecek çiftlere destek

Denizli Ticaret Odası (DTO) üyesi esnafların, evlenecek gençlere indirim yapmasını öngören "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi protokolü, Vali Ömer Faruk Coşkun ve DTO Başkanı Uğur Erdoğan tarafından imzalandı. 2025 Aile Yılı olması münasebetiyle, Denizli Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Odası arasında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi İndirim Anlaşması İmza Protokolü" valilik makamı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Söz konusu proje kapsamında Denizli Ticaret Odasına üye firmaların belirli ürün ve hizmetlerde sağlayacağı indirimler ile evlilik hazırlığında olan gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor.