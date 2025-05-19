‘Bugün kutlu bir yürüyüşün başlangıcı’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Saygılı şu ifadeleri kullandı: "Milletlerin kaderini değiştiren anlar vardır; tarihin seyrini, toprağın ruhunu, insanın ufkunu değiştirir. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin kaderine yeniden yön verdiği, bağımsızlık için ayağa kalktığı şanlı bir dönüm noktasıdır. Bu kutlu gün, gençliğe bırakılan büyük bir idealin ve sarsılmaz bir inancın adıdır. 19 Mayıs 1919; yalnızca bir milletin değil, bir medeniyetin yeniden diriliş günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, bağımsızlık meşalesini tutuşturmuş, Anadolu'yu karanlıktan aydınlığa çıkaran kutlu bir yürüyüşün başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

'GENÇLER EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bursalı, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, milletin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının simgesi olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı mücadelenin, gençlere armağan edildiğini hatırlatan Bursalı, "Atatürk'ün gençliğe olan güveni, bizlerin de yol haritasıdır. Gençlerimiz, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en büyük gücümüzdür. 19 Mayıs 1919'da yakılan bağımsızlık meşalesi, Türk milletinin esareti kabul etmediğini tüm dünyaya ilan ettiği bir kıvılcımdır. Gençlik merkezleri, burs ve yurt imkanlarıyla her alanda gençliğimizin yanında olduk" ifadelerini kullandı.