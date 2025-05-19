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Denizli'de aile boyu hırsızlık

9 farklı ilde 37 hırsızlık suçuna karışan kadın ve 3 yakını, Denizli’de girdikleri evden 600 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları son işlerinde yakalandı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Denizli’de aile boyu hırsızlık

DENİZLİ'NİN Honaz ilçesinde yaşayan M.A.B, ikametinden yaklaşık değeri 600 bin TL olan ziynet eşyanın çalındığını belirterek, Jandarmaya müracaat etti. Ekipler tarafından adım adım yapılan takip edilen şüphelilerin Selahattin G. (37), birlikte yaşadığı Şirvan O. (28), kız kardeşi Büşra G, (14) ve yeğeni Hazad G. (20) olduğu tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 4 kişilik aile yakalandı.

Denizli’de aile boyu hırsızlık

Şüphelilerin evlerinde yapılan arama esnasında, çaldıkları değerli eşyaları saklamak için halı altında zemine yapılmış gizli düzenek tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Selahattin G.'nin 5, Şirvan O.'nun 37, Hazad G.'nin ise 2 olmak üzere toplam 44 suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Denizli’de aile boyu hırsızlık

Yapılan detaylı sorguda şüphelilerden Şirvan O.'nun 28 yaşında olmasına rağmen farklı illerde hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen Şirvan O, Hazad G. ile suça sürüklenen ve daha önce hiç suç kaydı bulunmayan kız çocuğu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selahattin G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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