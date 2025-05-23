Akıma kapılan genç hayata tutunamadı

DENİZLİ'DE evden eşya çıkarmak için kurulan nakliye asansörünün elektrik telleri ile temas etmesi sonucu akıma kapılan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin eşyalarının nakliyesi için asansör kuruldu.

Eşyaların nakliyesi sırasında asansör elektrik telleri ile temas etti. Bu sırada Batuhan Koçan (22) ise akıma kapıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Batuhan Koçan kurtarılamadı. Koçan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.