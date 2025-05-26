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Denizli'de kesik kulaklı cinayet! Komşusu korkunç vaziyette buldu

Denizli'de meydana gelen korkunç olayda 56 yaşındaki Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından ölü bulundu. Talihsiz adamın, 2 kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğu belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kesik kulaklar bulunamadı.

DHA

Giriş Tarihi:

Denizli’de kesik kulaklı cinayet! Komşusu korkunç vaziyette buldu

Olay, sabah saatlerinde kırsal Dağal Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Halit Tire, evinin bahçesinde komşusu tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli’de kesik kulaklı cinayet! Komşusu korkunç vaziyette buldu

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Tire'nin hayatını kaybettiğini ve iki kulağının ve yüzünün bir kısmının kesik olduğunu belirledi. Vücudunda herhangi bir kesici delici alet izi bulunmayan Tire'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı'nın morguna kaldırıldı. Öte yandan evde ve bahçede yapılan araştırmada Tire'ye ait kesik kulaklar bulunamazken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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