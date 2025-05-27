Apartta gizli kamera

PRİZDE IŞIĞI FARK ETTİ

Denizli'de meydana gelen olay, günlük kiraya verilen ev ve apartların güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi. İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde apartman dairesinin odalarını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi Murat Filiz (48), günlük olarak kiraya veriyordu. Apartmanın bodrum katındaki dairenin bir odasını kiralayan M.A. isimli müşteri, duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti.

MÜŞTERİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Durumdan şüphelenen müşteri, odadaki yatağı görecek şekilde konumlandırılmış prizi söktüğünde ise içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartı buldu.