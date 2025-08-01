İzmir'de 'Çeşme' kurudu! Su kesinti süresi 10 saate çıkarıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesine bağlı olarak yaz sezonunda artan nüfusun su ihtiyacını mevcut kaynaklarla karşılayabilmek için Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı.