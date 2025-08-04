Denizli’de sağanak etkili oldu

DENİZLİ'DE fırtına ile birlikte gelen sağanak yağış, bazı ev, iş yeri ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu. Göle dönen alt geçitlerde araçları içinde mahsur kalanlar, zor anlar yaşadı. Durakta yolcu indirme bindirme sırasında toplu taşıma otobüsünün üzerine ağaç düştü. Denizli'de saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış fırtına ile birlikte, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile kırsal mahallerde su baskınları yaşandı.

ALT GEÇİT GÖLE DÖNDÜ

PAMUKKALE ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında yolcu indirme ve bindirme yapmak üzere durakta duran belediye otobüsünün üzerine ağaç düştü. Otobüsün içinde panik yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Yaralanan olmazken ağaç devrilmesi sonucunda otobüste maddi hasar meydana geldi. Göle dönen alt geçitlerde, onlarca araç ve vatandaş mahsur kalırken, birçok ev ve işyerinde ise su baskını yaşandı. Birkaç haftadır süren sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar yağmur ile beraber serinlerken, kentteki alt yapı yetersizliği de çileye döndü.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçe merkezleri ile bu ilçelere bağlı kırsal mahallerde su baskınları yaşandı. Birçok iş yeri ve ev altyapı yetersizliği sebebiyle hem kanalizasyon hatlarından baskın yedi hem de yağmur suyu tahliyesini sağlayan kanalların tıkalı olması nedeniyle taşkınlar yaşandı. Pamukkale ilçesi Denizli-Antalya karayolunun ulaşımı sağlayan Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki alt geçitler göle döndü. Birçok vatandaş ve çok sayıda araç görev denen alt geçitte mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alt geçitte mahsur kalan araçların içindekiler çevredekilerin ve görevlilerin yardımıyla kurtarıldı.