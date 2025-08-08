Emlak vergisi değil servet vergisi

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, emlak vergisindeki artışla ilgili açıklamalarda bulundu. Konunun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından özel olarak tasarlanmış bir konu olduğunu düşündüğünü belirten Subaşıoğlu, " İkinci bir amaç var burada. 2028 ve 2029 seçimlerine doğru giderken, Merkezefendi Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi korkunç ve fahiş emlak vergilerini artırarak inanılmaz bir kaynak elde edeceklerdi. Kimden? Vatandaşlardan. Peki ne yapacaklardı bunu, ben de bir siyaset yapayım. Bu parayı bu kaynağı ne yapacaklardı? Algıya çalgıya ve yandaşa yedireceklerdi" ifadelerini kullandı.

DİLEKÇE VERDİLER

Pamukkale ve Merkezefendi'de yaşayan binlerce kişinin belediyelere itiraz dilekçesi verdiğine dikkat çeken Subaşıoğlu, "Mesajımızla binlerce hemşerimiz itirazda bulundular. Çünkü bu vergi bu şekilde uygulanırsa bir emlak vergisi değil servet vergisidir ve bu adamların geçmişinde, siyasi tarihi bilenler bilir, varlık vergisi vardır. Servet vergisi, bir varlık vergisidir. Emlak vergisi ancak enflasyon oranında artırılır ancak takdir komisyonunun söylediği yüzde 1000 oranında artırılabilir" dedi.

ÇALIŞILMIŞ BİR KONU

Ak Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, "Denizli'de Pamukkale ve Merkezefendi ilçe belediyeleri 20 kat, 30 kat, 40 kat arsa rayiç bedelleri üzerinde artış yaptılar. Burası açık ve net... Kimse hiçbir vatandaşımızın kafasını karıştırmaya kalkmasın. Bu belediye başkanının bu belediyelerin yaptığı işler, sadece rakamları artırıp keseyi doldurmak üzerine kurgulanmış işler. Bunun piyasaya etkilerinin ne olacağı hiçbir şekilde değerlendirilmemiş, tamamen cehalet mahsulü işler" diye konuştu.

ANKARA'DA MÜCADELE SÖZÜ

VATANDAŞLARIN vergi mahkemesine müracaat haklarının bulunduğunu ifade eden Subaşıoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu haklarını kullanmak isteyen hemşerilerimizi vergi mahkemelerine itiraz edebilir. Peki bir sonraki aşamada çünkü bu emlak vergisi değil bu bir varlık vergisiyse bu bir servet vergisiyse elbette ki biz bununla ilgili mücadelemizi sadece Denizli'de yapmayacağız, Ankara'da da yapacağız. Denizlili ve Türkiye'deki vatandaşlarımızın yanında olmak adına bu mücadelemizi inşallah devam ettireceğiz" dedi.