Kundakçıların zaman hatası faciayı önledi

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen orman yangınının kundaklama sonucu çıktığı ortaya çıktı. İlk ateşin geç gözükmesi için çukur ve engebeli bir bölgeyi seçen kundakçıların zamanlama hatasının, yaşanabilecek daha büyük bir faciayı önlediği belirtildi. Akyar Mahallesi Konçar mevkisinde 30 Temmuz Çarşamba günü başlayan orman yangını, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Tavas Belediyesi ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların hızlı müdahalesi sonucunda çok fazla büyümeden söndürüldü. Yakınında bir çiftlik bulunan ormanlık alandaki ilk alevlerin erken fark edilmesi sonucu yaşanabilecek daha büyük bir yangının önüne geçilmiş oldu.