Anaokulu öğretmeni evinde ölü bulundu

DENİZLİ'DE Ahmet Çalışkan Anaokulu'nda öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Zeynep Uç, evinde boynunda iple yerde yatar vaziyette ölü bulundu. Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, meslektaşları ve yakınları açtıkları telefonlarına cevap alamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezini aradılar.

SEVİLEN BİR EĞİTİMCİYDİ

İHBAR üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, yalnız yaşayan Zeynep öğretmeni boynundaki iple yerde cansız yatarken buldular. Olay sonrası Zeynep Uç'un cenazesi, ölüm sebebinin netlik kazanması için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopside kendi hayatına son verdiği anlaşılan öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi. Zeynep öğretmen ailesi, meslektaşları, öğrencileri, ve çok sayıda velinin katıldığı cenaze namazından sonra gözyaşları içinde toprağa verildi. Mesleğinde başarılı, öğrencileri ve velileri yapılri tarafından sevilen bir isim olan Zeynep Uç'un vefatı, hem meslektaşlarını hem de mahalle halkını derin üzüntüye boğdu. Eğitim camiasında çalışkanlığı ve güler yüzüyle tanınan Uç'un ölümü, şok etkisi yarattı. Zeynep Uç'un ani ölümü sonrası, sosyal medyada da çok sayıda öğrenci, veli ve meslektaşının üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptığı

görüldü.