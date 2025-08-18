AK Partili yönetim kurulu üyesi Ak, yaşamını yitirdi

DENİZLİ'YE iş ziyareti için gelen AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdurrahman Ak için başsağlığı mesajı yayımladı. Söker, "İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız Abdurrahman abimizin kaybı bizler için büyük bir acı. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.