Komşusunun bıçakladığı adam öldü

DENİZLİ'NİN Babadağ ilçesinde, komşular arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay, saat 04.00 sıralarında Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan G. (39) ile komşusu Ertuğrul Eroğlu (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Komşular arasındaki tartışma hızla kavgaya dönüştü. Cihan G. yanında taşıdığı bıçakla Eroğlu'nu karnından bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Eroğlu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'ne nakil edildi. Hastanede tedavi altına alınan Eroğlu doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından Cihan G.'yi gözaltına aldı