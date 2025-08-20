  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Denizli'de acı kaza: Aracıyla ağaca girdi!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Araçta bulunana 2 kişi hayatını kaybederken sürücü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Denizli-Aydın kara yolu Gümüşler Kavşağı'nda meydana geldi. Menderes Bulvarı'nda Sabri Tığlı'nın (26) yönetimindeki 20 R 9599 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Ezgi Elçin Ünal ve İbrahim Baran Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan sürücü Sabri Tığlı ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Ünal ile Tuncer'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

