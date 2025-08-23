Denizli’de mahallesi için gittiği belediyeden yaka paça kovulan muhtar isyan etti!

Acıpayam ilçesine bağlı Yeniköy Mahalle Muhtarı Elmas Abut, mahalle halkının kendisine ilettiği taleplerin karşılanması için Acıpayam Belediyesi'ne gitti. CHP'li Belediye Başkanı Levent Yıldırım'ın özel kalem müdürüyle görüşen kadın muhtar ile müdür arasında tartışma yaşandı.

"SENİ MUHATAP ALMIYORUM"

Özel Kalem Müdürü'nün "Beni istediğin yere şikayet edebilirsiniz, seni muhatap almıyorum" şeklinde bağırışlarını duyan Başkan Levent Yıldırım, odasından çıkıp, zabıtalara "Çıkarın bu kadını buradan" şeklinde talimat verdi. Bu söz üzerine, "Ben mahallem adına hizmet istemek için geldim. Siz beni, bu belediyeden kovamazsınız. Burası halkın belediyesi değil mi?" diyerek derdini anlatmaya çalışan kadın muhtar, Başkan Yıldırım'dan aldığı "Git seninle uğraşamam" yanıtıyla şok oldu. Kendisinin de CHP'li olduğunu ve partili belediye başkanı tarafından kadın olarak yapılan bu muameleyi hak etmediğini belirten Muhtarı Elmas Abut, "Makam odası önünde müdür ile konuşurken, aramızda sözlü bir tartışma yaşandı.

Bu esnada makam odasından çıkan Belediye Başkanı Levent Yıldırım, üzerime yürüyerek haklı veya haksız olmama aldırmadan, olayın ne olduğunu sormadan beni yaka paça kovdurdu" dedi.

"BAŞKAN DİNLEMEDİ"

Belediye Başkanı Levent Yıldırım ile konuşmak istediğini dile getiren Muhtar Elmas Abut, "Başkana durumu izah etmek istedim fakat beni bir kez bile dinlemedi. Zabıtalara seslenerek 'Çıkarın bu kadını buradan. Git seninle uğraşamam' diyerek etrafındakilere talimat verdi. Bir kadına yapılmayacak sert müdahalelere ve hakarete maruz kaldım. Kollarımdan tutup ittiren belediye personellerinin kötü muamelesini hak etmemiştim" ifadelerini kullandı. Yaşananların ardından belediyede şoför olarak çalışan bir görevlinin Muhtar Elmas Abut'u yakasından tutup ittirerek zorla belediyeden dışarıya çıkardığı kaydedildi. Mahallesi için hizmet istemek adına belediyeye giden Muhtar Abut'a yapılan çirkinlik Acıpayamlıların da tepkisini çekti. Vatandaşlar, "Hiç kimse, bir muhtarı belediyeden kovamaz. Belediyeler halkındır ve halka hizmet etmek için varlar" diyerek muhtarlarına sahip çıktı.