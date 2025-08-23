Kazada ölen nişanlı gençler toprağa verildi

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
SEBAHATTİN ALP

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde doğum günü kutlamasından dönerken içinde bulundukları otomobilin ağaca çarptığı kazada nişanlısı İbrahim Baran Tuncer (23) ile birlikte hayatını kaybeden Ezgi Elçin Ünal (22), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tuncer'in cenazesi de toprağa verilmek üzere memleketi Van'a gönderildi. Kaza, Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Sabri Tığlı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak, ağaca çarptı. Otomobilde sıkışan Ünal ve nişanlısı Tuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesinin üzerine gelinlik ve duvak konulan Ünal için cenaze töreni düzenlendi.

