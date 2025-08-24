Denizli’de girişimcilere 1.5 milyon TL destek

DENİZLİ Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB girişimcilerine 1.500.000 TL üst limitle, sıfır faizli 3,5 yıl geri ödemesiz, sonrasında 1 yıl içinde 4 eşit taksitte ödeyecekleri önemli bir destek sağlayacaklarını açıkladı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) girişimcilik destek programı kapsamında düzenlenen jüri değerlendirme toplantısı, Denizli Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Desteklenmeyi hak eden girişimcilerin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda ise destek üst limitine 150.000 TL daha ilave edileceği bildirildi.