Belediyeden kovulan muhtara AK Parti’den destek

Denizli Acıpayam'da yapılacak bir düğün için platform talep ettiğini, bu nedenle çıkan tartışmada belediyeden kovulduğunu dile getiren Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'a, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu destek verdi. Bu mahalleye ziyaret gerçekleştiren Subaşıoğlu, yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Subaşıoğlu, "Muhtarımız, köyde yaşayan vatandaşlar için belediyeden bir hizmet talebinde bulunmuş. Karşılaştığı muamele, ne bir kadına ne bir muhtara ne de bir kanaat önderine yakışır. Bu insani de değil. Talepleri iletmek muhtarların görevidir. Umarım bu olaydan sonra herhangi bir ayrımcılığa uğramaz" diye konuştu.

Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım

'HAKARETLERİ KINIYORUM'

Muhtar Elmas Abut ise şu açıklamayı yaptı: "Ben mahalleme hizmet etmek için seçildim. Bana bir adım gelene ben iki adım giderim. Yapılan hakaretleri kınıyorum. Beni kirli siyasetle suçladılar. Özür dileyecekleri yerde kilom üzerinden alay ettiler. Keşke gelip olayı benden dinleselerdi."

Diğer yandan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de sosyal medyadaki paylaşımında, "Seçilmiş bir kadın muhtarı yaka paça belediyeden atan zihniyet, sadece kişiye değil millete, demokrasiye ve kadına saygıya ihanettir! "Halkın belediyesi" diyerek oy isteyenler, bugün halkın temsilcisini kapı dışarı ediyor. bu çirkin tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.